ITALIANO: "IL PRIMO OBIETTIVO È MIGLIORARSI. CONFERENCE? CI TENIAMO TANTISSIMO"

Vincenzo Italiano, dal palco di un evento organizzato a Canazei, ha parlato di vari argomenti alla stampa presente, tra cui FirenzeViola.it, cominciando dal ritiro di Moena: "C'è un grande entusiasmo, si vede che quello che abbiamo fatto anno scorso ha ricreato tutto ciò. Siamo contenti ed orgogliosi, ma, come ho detto ai ragazzi, si riparte da zero. Dobbiamo innanzitutto confermarci e, se siamo bravi, a fare meglio dell'anno scorso. Abbiamo un impegno importante come i playoff di Conference e ci teniamo tantissimo a superarli, quindi siamo venuti qui a preparare questo inizio di stagione. Qua si lavora alla grande, dal clima al campo stupendo, senza dimenticare le strutture bellissime e l'accoglienza che ci hanno riservato i tifosi".

Come stanno andando gli allenamenti?

"I ragazzi hanno iniziato bene fin da Firenze, sono arrivati tutti pronti, si sono allenati a casa, preparandosi per questo inizio. Il ritiro è sempre faticoso a causa dei doppi allenamenti, carichi di lavoro importanti... Tutti erano ben preparati e nella prima amichevole si è visto. Sta procedendo bene questo ritiro, lo staff è contento. I ragazzi lavorano con la massima serietà, quindi sta procedendo tutto per il verso giusto".

Ha visto l'immagine in piazza della sua esultanza dopo la partita contro la Roma?

"L'ho vista stamani e mi ha fatto piacere. Quella è stata una gioia incredibile, condivisa con lo stadio. Sono felice e orgoglioso di poter essere l'allenatore della Fiorentina, ringrazio la società per l'opportunità, per il rinnovo e per permettermi di continuare questo progetto iniziato lo scorso anno. Da parte mia ci sarà sempre la massima serietà e la massima professionalità. Il nostro primo obiettivo è far meglio dello scorso anno".