Intervallo infinito per Fiorentina-Genoa: ecco il motivo del ritardo

Quasi mezz'ora di pausa, fra primo e secondo tempo. Fiorentina-Genoa ha avuto intervallo spropositato, di circa 26 minuti, che ha fatto anche spazientire alcuni dei presenti allo stadio Franchi. Al rientro in campo delle squadre, ecco svelato il motivo della pausa prolungata: si tratta di un problema fisico occorso a uno dei componenti della squadra arbitrale. Uno dei due guardalinee infatti, il signor Tolfo, ha accusato un problema di salute che non gli ha permesso di rientrare in campo.

Dopo alcune valutazioni fatte negli spogliatoi, Tolfo è stato sostituito dal quarto uomo, il signor Santoro, che farà il guardalinee nella ripresa. La gara è diretta dal signor Collu della sezione di Cagliari.