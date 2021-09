IND. FV, Pulgar ok per il Napoli. Venuti e Castro...

Primo allenamento della settimana sul campo per la Fiorentina, che dopo le 24 ore di riposo concesse da Italiano alla sua squadra ha iniziato a preparare la sfida di domenica contro il Napoli: secondo quanto appreso da Firenzeviola.it, Erick Pulgar è pienamente recuperato dopo i fastidi fisici accusati nei giorni scorsi e dunque tornerà in ballottaggio con Torreira per il ruolo di play. Attesa per Venuti e Castrovilli, che stanno avendo in questi minuti un consulto con il medico viola: per il terzino c’è ottimismo in vista della gara contro gli azzurri mentre per il numero 10 la sensazione è che il giocatore tornerà a disposizione in vista della trasferta di Venezia.