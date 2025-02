Dagli inviati Il Milan chiude con Napoli e Marsiglia Okafor e Bennacer che libera Fagioli

Il Napoli ha chiuso la trattativa con il Milan per l'arrivo in azzurro di Okafor. Lo stesso Milan ha raggiunto anche l'intesa con il Marsiglia per la cessione di Bennacer. Il club transalpino con l'arrivo del centrocampista rossonero libera di fatto Nicolò Fagioli al quale era interessato, spianando così la strada alla Fiorentina. I viola in queste ore continuano a lavorare per convincere la Juventus a cedere il centrocampista bianconero. Tornando al Milan ora può concentrarsi sulle entrate di Bondo, centrocampista attenzionato anche dai viola, e di Riccardo Sottil proprio dalla Fiorentina.