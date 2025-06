Dagli inviati Il Magnifico Messere Puleo: "Gratitudine per questo ruolo che rafforza legame con la città"

Magnifico Messere della seconda semifinale del calcio storico è Francesco Puleo, maestro di karatè, intervenuto ai microfoni anche di FirenzeViola: "Ancora non so cosa succederà ma cercherò di viverla con grande emozione, per me è stata una sorpresa e provo gratitudine perché capisco l'importanza del ruolo e il messaggio che sottolinea anche il legame con la città".

Trova un legame tra karate e calcio storico? "Siamo abituati a cercare differenze ma ogni tipo di condivisione popolare e associazionismo ha dei punti in comune. Il fatto di trovare un nesso nelle arti marziali è il lottare per qualcosa e rinunciare a tanto nella vita per arrivare a realizzare dei sogni. Mi ha colpito cosa queste persone sono disposti a fare per il proprio colore e il fatto che porta associazione".

Obiettivo sportivo? "Il sogno è vedere rivedere il karate alle Olimpiadi dopo l'esclusione di Parigi e spero che in Oceania succede"