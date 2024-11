GRAZIANI, Valore di Kean triplicato, rispetto a Lukaku...

Fonte: dai nostri inviati Luciana Magistrato e Lorenzo Marucci

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'ex attaccante, tra le altre di Fiorentina e Torino, Francesco Graziani, alla consegna del 'premio La Clessidra', ha parlato del possibile ritorno di Ranieri a Roma: "In parte me lo aspettavo che potesse fare il trghettatore perché conosce la piazza e la piazza gli vuole bene. È la scelta migliore che potessero fare, anche se personalmente avrei richiamato De Rossi. La società in questi mesi ha sbagliato ad allontanarsi completamente da Roma, senza lasciare neanche un referente a parte Ghisolfi che non sa neanche parlare italiano: c'è un vuoto di società che fa paura".

La Fiorentina può pensare la Champions?

"La Fiorentina non deve pensare, la Fiorentina deve contonuare a giocare, perché se pensa fanno i danni. Manteniamo questa striscia positiva con i piedi per terra e con grande umiltà. Il recupero di un giocatore importante come Gudmundsson può aiutare. Alla fine del girone di andata si farà un primo bilancio e a seconda della posizione in classifica ci si potrà porre degli obiettivi. È vero: sognare non costa niente, ma sognamo con i piedi per terra".

Kean è meglio di Lukaku?

"In questo momento incide di più, è dieci passi avanti rispetto a Lukaku che a Napoli non sta riuscendo a incidere. Kean sta facendo qualcosa di straordinario, è incontenibile: ha forza, coraggio, tecnica, velocità, potenza. Ad oggi il suo valore si è già triplicato".