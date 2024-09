GOSENS, In questi giorni il focus è stato sulla difesa

FirenzeViola.it

In casa Fiorentina è stata la giornata di Robin Gosens: il nuovo acquisto dei viola, già visto in campo contro il Monza (e autore del gol del 2-2 nel finale) si è presentato alla stampa (qui la conferenza completa), parlando anche del lavoro fatto in questi giorni per migliorare una fase difensiva scricchiolante in queste prime cinque stagionali: "Sicuramente il focus di questi dieci giorni era solo sulla fase difensiva. Chiaramente dobbiamo migliorare tanto. Tra difesa a quattro e a tre è diverso. Abbiamo messo il focus su come muoversi ma siamo sulla strada giusta.

Sono molto fiducioso. Spero che con Parisi ci sia un bel rapporto. Mi ha aiutato ad integrarmi e anche io mi metterò a sua disposizione con la mia esperienza".