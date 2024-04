GALLOPPA, Coppa per Joe. Rocco ci ha ringraziato subito

Fonte: dalla sala stampa del Dall'Ara - Ludovico Mauro

Fresco vincitore della Coppa Italia Primavera, in sala stampa dallo stadio Dall'Ara interviene Daniele Galloppa, tecnico dei viola under 19 che hanno appena battuto il Torino ai rigori: "Sono orgoglioso dei ragazzi. Pagavamo tanto di età e fisicamente. Ma volevamo prenderla di petto, ce la siamo giocata bene. Potevamo segnare nei 90 minuti, abbiamo sofferto fino all'ultimo ma sono troppo contento".

Quanto è cresciuta questa squadra?

"La dedica va a Joe Barone. Ci manca, ci ha dato tanto insieme al presidente che ho appena sentito. Abbiamo fatto un video con tutti i nostri familiari prima della gara, volevamo dedicare la vittoria a Joe. So che Rocco e la famiglia Fiorentina ci guarda e sono orgoglioso. I ragazzi col tempo crescono, ci vuole tempo. Ma in Primavera c'è il tempo di lavorare di più. C'è tanto merito dei ragazzi".

Prosegue: "Il presidente ci ha ringraziato da subito dall'America. Siamo tutti contenti, questo perché siamo una famiglia bellissima. Io credo che una squadra che gioca, propone, crede in ciò che fa, rimane la prima per possesso e tiri in porta, alla fine viene sempre fuori".

C'è stato il timore di non farcela?

"Un po' di timore inconscio viene, ma abbiamo tenuto bene il campo e alla fine è normale. Mi auguro che questa vittoria ci dia la spinta per queste ultime partite. Alla fine tireremo i conti, ma l'importante è proseguire ad affrontare di petto le partite".

Su Presta: "Rientra dopo 7 mesi, vincere col suo gol sarebbe stato una favola. Ci speravo, si soffre in queste condizioni. Il suo percorso non è finito, ora deve mettere dentro allenamenti. Abbiamo recuperato una freccia da poter mettere in campo".