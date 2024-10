GABBIA, Sentiamo il peso di questo ko. Ora con l'Italia...

Fonte: dalla sala stampa dell'Artemio Franchi - Andrea Giannattasio

FirenzeViola.it

Presente in sala stampa al termine del ko subìto ad opera della Fiorentina, il difensore del Milan Matteo Gabbia ha parlato così dalla pancia dello stadio Artemio Franchi: “Non abbiamo preso con leggerezza la partita, potevamo fare meglio. Dobbiamo sentirci le responsabilità addosso di questo ko. Adesso a Milanello dobbiamo studiare ciò che non è andato. I rigori? Il mister ne ha già parlato negli spogliatoi”.

Domani però andrà in Nazionale: che gioia è per lei?

“Una bella soddisfazione quella di vestire per la prima volta la maglia azzurra. Ho trovato una continuità al Milan che spero di mantenere a lungo”.