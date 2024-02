FUNARO, Istituzioni siano vicine all'Associazione

Fonte: dal nostro inviato- N. Righi

Nella Sala Macconi di Palazzo Vecchio si è svolto, questa mattina alle ore 13:00, una conferenza stampa per la presentazione delle prossime iniziative dell’Associazione Davide Astori, in cui erano presenti gli assessori Sara Funaro e Cosimo Guccione e il presidente dell’Associazione Luigi Miranda.

Ecco le dichiarazioni di Sara Funaro: "Il legame tra il Comune e questa Associazione c'è fin dalla sua nascita. Per noi è doveroso rimanere accanto a loro e continuare nel ricordo di Davide. Questa associazione sta portando avanti tante iniziative per la ricerca e altro e anche iniziative benefiche, come quella organizzata il 10 marzo insieme alla Fiorentina, in favore della popolazione di Campi. Le iniziative che portano avanti hanno riscontri importanti sul territorio e ripeto che noi come istituzioni dobbiamo stare accanto a questo movimento".