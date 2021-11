FRANCHI, Nebbia in forte aumento. Ma per adesso...

Nebbia in forte aumento allo stadio Artemio Franchi: dopo una fase in cui le nuvole basse sembravano essersi stabilizzate, adesso la nebbia sta calando in modo più repentino. Al punto tale che rispetto al punto di visione di Firenzeviola.it - la tribuna stampa - non si vedono in modo distinto né il settore ospiti dove sono presenti i 1.200 tifosi del Milan né la Maratona laterale, punto di congiunzione tra i distinti e la Curva Fiesole. Ricordiamo che per disputare una partita regolarmente è necessario che si veda la totalità del terreno di gioco, da porta a porta. E per il momento le due porte si vedono, da una parte all'altra, per cui gara ancora non a rischio.