FRANCHI, Applausi per Joe Barone nel pre-partita

Fonte: dagli inviati al Franchi

Prima che vada in scena lo show della band BNKR44, lungo applauso alla memoria di Joe Barone all'Artemio Franchi che sta iniziando a riempirsi con un clima di festa incredibile. Nel discorso di apertura si è ricordata la lunga stagione della Fiorentina e la volontà di rendere viola in cielo sopra Atene, anche per il dirigente drammaticamente scomparso quasi due mesi fa.