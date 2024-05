FOTO FV, Ukrit e Wantika, viola ad Atene dalla Thailandia

Fonte: dai nostri inviati ad Atene, Pietro Lazzerini e Dimitri Conti

Tifosi da ogni angolo del mondo. Sono quelli della Fiorentina oggi ad Atene, giunti in primis da Firenze ma anche da tante altre zone dell'Italia e non solo. È il caso di Ukrit e Wantika, tifosi viola dalla Thailandia, arrivati nella capitale greca, possessori della InViola Card e del biglietto per la finale.

Il loro amore per la Fiorentina, raccontano ai nostri inviati, deriva dagli a Firenze di Gabriel Omar Batistuta, loro idolo d'infanzia - oltre che, come ovvio che sia, di tantissimi tifosi viola -. Ukrit e Wantika sono rimasti molto contenti di aver incontrato i fiorentini per le strade di Atene e si dicono ottimisti per la finale di stasera, nonostante tutti gli scongiuri del caso.