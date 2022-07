FOTO FV, N. Pierozzi a parte in attesa della Reggina

Sono ore calde in casa Fiorentina sul fronte mercato: oltre a Dodo, i viola stanno per procedere alla cessione di alcuni giovani, tra i quali anche Niccolò Pierozzi, che è presente nel ritiro di Moena fin dal primo giorno. Il terzino, sempre più vicino alla Reggina in prestito secco (come rivelato ieri in anteprima da FV) da oggi si sta allenando solo in palestra e sulla cyclette in quanto ormai in odore di addio. Ecco la foto del giocatore, che potrebbe lasciare il Trentino nel giro delle prossime ore per trasferirsi in Calabria: