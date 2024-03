FOTO FV, L'U16 Pozzallo alla camera ardente per Barone

Fonte: da Pozzallo, Niccolo Santi

Alla camera ardente adibita a Pozzallo per rendere onore a Joe Barone in vista della messa prevista per la giornata di domani, si sono affacciati anche alcuni giocatori dell'Under 16 della società Pozzallo Due, affiliata alla Fiorentina proprio grazie al dirigente recentemente scomparso. Ecco la foto che mostra alcuni ragazzi con la divisa ufficiale del club, con il giglio della società viola: