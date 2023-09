FOTO FV, Commisso visita il parco delle vecchie miniere

Fonte: Dagli inviati a Genk, Pietro Lazzerini e Niccolò Santi

"Vado in Belgio, dove non sono mai stato, per vedere la città" aveva scherzato Rocco Commisso alla partenza per Genk, ieri. E il presidente come fatto anche nelle precedenti trasferte europee della scorsa stagione, ha approfittato per conoscere appunto la città che ospita la partita della sua Fiorentina. Ed in particolare in mattinata è andato al parco "C-mine" dove ci sono le vecchie miniere, per conoscere la storia del posto e dei tanti emigrati italiani visto che nella città c'è una grande concentrazione di italiani, che andavano appunto a lavorare nelle miniere.

Il presidente è rimasto colpito e sorpreso di come è stato trasformato questo posto, in un museo che testimonia appunto la storia del paese e in un centro commerciale con tante attività. Il presidente si è intrattenuto anche con la stampa incontrata. Ecco le immagini di FirenzeViola.it e Radio FirenzeViola: