Al PalaGiustizia è arrivato da pochi minuti anche l'avvocato Sigfrido Fenyes, legale di Giorgio Galanti, medico imputato di omicidio colposo per la morte di davide Astori. "Parleremo dopo al termine del processo. Il mio assistito non sarà presente in camera di consiglio", ha detto Fenyes ai microfoni dei media presenti, tra cui FirenzeViola.it.