FOTO FV, A P. Vecchio per Frey anche Biraghi. Gli altri...

Fonte: dalla nostra inviata - Luciana Magistrato

Alla presentazione di "Istinto Puro" (libro di Sebastien Frey presentato anche stamani al Viola Park), a Palazzo Vecchio sono presenti molti ex viola e non solo. Come mostrano le foto scattate da FirenzeViola.it è arrivato all'evento anche Cristiano Biraghi (dopo le belle parole spese da Frey questa mattina proprio sul suo conto) che non è voluto mancare anche salutare l'ex portiere viola. Oltre a lui tanti ex viola come Dario Dainelli, Manuel Pasqual, Adrian Mutu, Giancarlo Antognoni e Borja Valero. Qui sotto le foto dell'evento.