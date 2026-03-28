Dagli inviati

Fiorentina, un gruppo di giovani si riscalda a parte in attesa della partitella

Fiorentina, un gruppo di giovani si riscalda a parte in attesa della partitella
Oggi alle 15:35Dagli inviati
di Luciana Magistrato

Ecco il gruppo dei Primavera aggregati per l'allenamento: Sadotti, Sturli, Trapani, Montenegro, Atzeni, Jallow, Conti, Deli, Turnone e Puzzoli. I più giovani si stanno riscaldando a parte così da fare poi la partitella con la prima squadra.