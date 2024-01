FIORENTINA-UDINESE 2-2, RIVIVI IL LIVE DI FV!

Fonte: cronaca a cura del nostro inviato al Franchi, Niccolò Santi

FINE SECONDO TEMPO

95' - NZOLA! Il centravanti, in area, prova ad approfittare della sponda di Beltran ma calcia alto

93' - L'Udinese sostituisce Kamara con Tikvic

91' - BONAVENTURA! Palo del centrocampista dopo un'ottima sponda di Nzola! Incredibile

90' - Il direttore di gara concede cinque minuti di recupero

88' - Per la Fiorentina entrano Barak e Milenkovic, escono Ikoné e Ranieri

86' - GOOOOOOLLL!!!!!! GOOOOOOOOLLL!!!!!!! GOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLL!!!!!!!!!! NZOLAAAAAAAAAAAA!!!!!!!! L'angolano è freddissimo e spiazza Okoye! Si torna sul 2-2

85' - CONFERMATO, RIGORE PER I VIOLA! Tira Nzola dagli undici metri

84' - CHECK DE VAR! Possibile rigore per la Fiorentina dopo un tiro di Beltran deviato con la mano in area friulana

82' - Arriva anche il dato ufficiale degli spettatori presenti sugli spalti del Franchi oggi: 23.686

80' - Ancora Bonaventura entra in area e cerca di servire Mandragora ma non ci sono spazi e la sfera termina sul fondo

78' - Bonaventura non riesce a prendere un calcio di punizione dopo un contrasto di Ehizibue

76' - I viola adesso gestiscono palla nella trequarti avversaria nel tentativo di trovare spazi

75' - La Fiorentina sostituisce Brekalo con Nzola

72' - GOL DELL'UDINESE! SEGNA THAUVIN! Piazzato di interno destro per il francese su traversone basso di Lovric. Di nuovo 2-1 Udinese

70' - Errore di Thauvin in fase d'impostazione che regala il pallone alla Fiorentina. La squadra di Italiano però non riesce a sfruttare la buona occasione

69' - Mandragora finisce a terra dentro l'area di rigore dopo una gomitata di Ehizibue: Pairetto non ravvede alcunché

67' - Intervento provvidenziale di Ranieri che toglie la sfera a Kamara in contropiede

65' - Rimane a terra dolorante Mandrgora in area bianconera, rialzandosi dopo poco

63' - THAUVIN! Palo del classe '93 il cui tiro su punizione viene intercettato male da Terracciano, salvato dal rimbalzo sul legno

61' - Giallo a Ranieri per aver fermato irregolarmente Success al limite dell'area

59' - Per l'Udinese escono Samardzic, Lucca ed Ebosele, entrano Thauvin, Success, Ehizibue

56' - BIRAGHI! Girata di testa pericolosa del capitano della Fiorentina su traversone di Brekalo! È tutta un'altra Fiorentina

55' - GOOOOOOOOOOLLLL!!!!!!!! GOOOOOOLLLLL!!!!!!!! GOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL!!!!!!! BEEEEELTRAAAAAAAAANNNN!!!!!!! Cross di Faraoni per l'argentino che di testa non perdona! Siamo sull'1-1 e primo assist di Faraoni in viola

52' - MANDRAGORA! Primo squillo della Fiorentina col centrocampista che fa partire il mancino dal limite dell'area, ma è troppo centrale: Okoye blocca

50' - Ikoné cerca il fondo dalla sinistra e mette un traversone basso insidiosissimo sul quale non si immola nessuno

48' - Campanile a centrocampo con Brekalo che calcola male il rimbalzo del pallone, se lo fa soffiare da Pereyra e poi commette fallo

46' - EBOSELE! Servito in area fa partire il destro deviato magistralmente da Faraoni che inizia nel migliore dei modi

45' - Inizia la ripresa! Doppio cambio per la Fiorentina: fuori Kayode e Duncan, dentro Faraoni (all'esordio) e Arthur

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

46' - Tacco insidioso di Brekalo in area che però non viene sfruttato da nessuno

45' - Un minuto di recupero concesso dall'arbitro Pairetto

44' - IKONÉ! Errore elementare del francese che riceve tutto solo in area da Biraghi sbagliando totalmente l'aggancio! C'era comunque fuorigioco

43' - Minuti finali di questo primo tempo, la Fiorentina prova l'arrembaggio

41' - Altro striscione esposto in Curva Fiesole, stavolta all'indirizzo della Supercoppa: "Non è una presa di posizione ma solo senso della ragione... No alla Supercoppa in Arabia Saudita"

38' - Fase di gara complicata per la Fiorentina che sta subendo il possesso palla avversario

37' - SAMARDZIC! Il bianconero calcia molto bene la punizione trovando l'ennesima respinta di Terracciano

35' - Finisce a terra Ebosele al limite dell'area della Fiorentina: punizione per la squadra bianconera

33' - Ammonito Cioffi: per proteste nei riguardi dell'arbitro prima di una rimessa laterale di Kayode

31' - Beltran tiene troppo il pallone sulla trequarti bianconera e se lo fa soffiare da Ferreira sprecando un'azione interessante

29' - PEREYRA! Lanciato da Kamara s'infila in area e fa partire il mancino: para Terracciano, ma che pericolo!

27' - Kristensen si appresta a rimettere il pallone in campo ma si prende il richiamo dell'arbitro che lo invita a mantenere i piedi sulla linea e non oltre

25' - Molto bene Quarta che a centrocampo arpiona il pallone a Samardzic per poi guadagnare il fallo laterale. Applausi del Franchi

22' - LUCCA! In area di rigore fa partire il destro a giro trovando i guantoni di Terracciano: che brivido!

20' - Bonaventura cercato in area, se aggiusta il pallone e prova il tiro, che però viene deviato in angolo

19' - Ebosele in contropiede mette un pericoloso cross basso dove clamorosamente non arriva nessuno

17' - Brekalo riceve in area, prova ad accentrarsi ma perde la sfera

15' - Nel frattempo in Curva Fiesole appaiono dei... gazebo, ossia la copertura goliardica cui faceva riferimento lo striscione provocatorio d'inizio gara

13' - Grande iniziativa offensiva di Ferreira che salta con una magia due giocatori della Fiorentina, ma poi viene fermato

11' - La Fiorentina prova a reagire con un fraseggio a centrocampo tanto prolungato quanto sinora inconcludente

9' - GOL DELL'UDINESE! LOVRIC! Scambio con Lucca per il numero 4 che poi, in area, scarica sul secondo palo il mancino potente. È 1-0 per l'Udinese

8' - Lovric cerca in verticale Pereyra che però non aggancia il pallone e si becca i fischi dei tifosi

6' - Pioggia incessante al Franchi, con la Curva Fiesole che dopo gli striscioni polemici sulla non-copertura dello stadio intona adesso il coro "sotto l'acqua forza Viola alé!"

4' - Quarta perde palla a centrocampo, poi la recupera commettendo fallo su Ebosele

2' - Match iniziato con ritmi molto bassi, in questo momento la Viola gestisce il possesso del pallone

0' - Ci siamo, si parte! Primo pallone della partita affidato alla Fiorentina

INIZIO PRIMO TEMPO

18:02 - Foto di rito per entrambi i team: siamo pronti

18:00 - Striscione esposto in Curva Fiesole: "Tranquillo Nardella alla copertura ci s'è pensato noi!", "Non sarà un napoletano a mandarci via dalla nostra città", "Firenze e Fiorentina connubio per l’eternità"

17:59 - Ecco l'ingresso sul terreno di gioco delle due compagini: Fiorentina con la terza divisa blu scura, Udinese in completo arancio da trasferta

17:57 - Le squadre si apprestano a entrare in campo, nel frattempo ecco l'Inno Viola

17:52 - Di seguito vi riproponiamo le formazioni ufficiali del match.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Martinez Quarta, Ranieri, Biraghi; Mandragora, Duncan; Brekalo, Bonaventura, Ikoné; Beltran.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Ferreira, Perez, Kristensen; Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Kamara; Pereyra, Lucca.

17:48 - Buonasera a tutti i lettori di FirenzeViola.it e benvenuti alla diretta testuale di Fiorentina-Udinese, gara valida per la ventesima giornata di Serie A, il cui fischio d'inizio è in programma alle ore 18:00