Dagli inviati

Fiorentina, l'Allianz Stadion inizia a riempirsi, ecco le immagini di FirenzeViola

Oggi alle 17:52Dagli inviati
di Redazione FV
fonte dall'inviato di FirenzeViola a Vienna, Tommaso Loreto

Alle 18.45 fischio d'inizio per Rapid Vienna-Fiorentina allo Allianz Stadion della capitale austriaca. I tifosi, attesi in massa di cui 1200 sostenitori della Fiorentina, hanno iniziato ad arrivare già ad un'ora dalla partita, a sottolineare la grande attesa per la partita. La squadra austriaca ha perso la prima partita con il Lech Poznan e quindi vuole sbloccare la sua classifica già stasera. La Fiorentina, che ha vinto la prima sfida con il Sigma Olomouc, vuole invece mettere al sicuro il passaggio alle sfide ad eliminazione diretta.