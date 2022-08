FIORENTINA-CREMONESE 3-2, Rivivi il live di FV!

FINE SECONDO TEMPO

50' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLL GOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLL GGGGGGGGGGGOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! MANDRAGORAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!! INCREDIBILEEEEE!!!!!!!! LA FIORENTINA TROVA IL 3-2 ALL'ULTIMO RESPIRO!!!!!!!!!!!! Dalla sinistra Zurkowski controlla male, appoggia la sfera all'indietro per Mandragora che fa un tiro-cross sul secondo palo che Radu tracina in rete!

48' - Zurkowski finisce a terra dopo un contrasto di gioco: niente di grave, il centrocampista si rialza pur zoppicando

47' - La Fiorentina prova a trovare il vantaggio: serie di azioni non capitalizzate

45' - Sono 6 i minuti di recupero concessi dall'arbitro

44' - Quarta in grossa difficoltà perde una palla che poteva diventare pericolosissima, poi la difesa riesce a metterci una pezza. Che rischio

41' - Per i viola esce Sottil ed entra Nico Gonzalez, mentre la Cremonese fa entrare Di Carmine per Okereke

40' - Occasione Cremonese! Ci ha provato Dessers con un pallonetto a sorprendere Gollini: palla alta sopra la traversa

39' - Bonaventura! Mancino potente dal limite dell'area per l'ex Milan, palla tra le bracci di Radu

37' - Giallo per Okereke dopo un fallo su Zurkowski

36' - Due cambi. Per la Cremonese fuori Ghiglione, dentro Aiwu; per la Fiorentina fuori Maleh, dentro Zurkowski

34' - Biraghi! Il capitano viola prova il tiro a giro da punizione e sfiora il gol: glielo nega un grande intervento di Radu

31' - Doppio cambio per la Fiorentina: dentro Mandragora e Saponara, fuori Amrabat e Kouame

30' - Buona trama offensiva per la Viola, che torna a farsi vedere in avanti

28' - Amrabat stende Ascacibar, punzione a centrocampo per la Cremonese

24' - Altro cooling break, nel frattempo per la Fiorentina esce Benassi ed entra Dodo

23' - GOL DELLA CREMONESE! HA SEGNATO BONAIUTO! I grigiorossi trovano di nuovo il pareggio, la palla è entrata direttamente da corner: 2-2

22' - Che rischio per Benassi! Il centrocampista, oggi terzino destro, perde palla in zona insidiosa e permette a Bonaiuto di andare in contropiede, disinnescato da un grande intervento di Amrabat in angolo

19' - Altro cambio per la Cremonese: fuori Pickel, dentro Bonaiuto

17' - Giallo per Ghiglione dopo una vistosa spinta ai danni di Sottil a centrocampo

15' - Occasionissima per Jovic! Il serbo ha ricevuto in area e a tu per tu con Radu non è riuscito a trovare l'angolino ma solo la respinta del portiere

13' - Punizione fischiata alla Fiorentina sulla sinistra: Biraghi prova il cross basso per Bonaventura che di prima gira verso la porta avversaria trovando la repsinta della difesa in angolo

10' - Doppio intervento di Gollini! Due ottime parate da parte del portiere viola che ha tolto, in particolare sulla prima, la gioia del gol a Zanimacchia

8' - Kouame a terra dopo un contrasto di gioco, si riparte da punizione per i viola

6' - Buona chiusura difensiva di Quarta, il quale ha tolto a Okereke una palla che poteva rivelarsi insidiosa

4' - Jovic subito pericoloso! Mancino potente del classe '97 servito da Kouame: palla di poco oltre il secondo palo

3' - Calcio di punizione battuto da Zanimacchia, con palla alta sopra la traversa

1' - Doppio cambio per la Cremonese: Ascabar entra al posto di Chiriches, mentre Sernicola al posto di Quagliata

0' - Si riparte! Stavolta primo pallone giocato dalla Cremonese

INIZIO SECONDO TEMPO

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

FINE PRIMO TEMPO

45' - L'arbitro concede 4 minuti di recupero

43' - Attenzione, c'è un cartellino rosso per la Cremonese: Escalante viene espulso dopo un'entrataccia su Kouame

41' - Si riparte, tutto ok

40' - L'arbitro ferma la partita, c'è un giocatore della Cremonese a terra

37' - Ancora viola all'arrembaggio: ci prova Maleh di testa con Radu fuori dai pali, però non centra lo specchio

35' - Altra occasione per Sottil! L'attaccante cerca in tutti modi la porta, stavolta al volo su assist di Kouame, ma trova la respinta della difesa avversaria

33' - GOOOOOOOOLLLLLLL GOOOOLLLLL GOOOOOOOOOOOOOOLLLLL GOOOOOOLLL!!!!!! JOOOOOVICCC!!!!!!! Eccola la rete del serbo, per il 2-1 della Fiorentina!!!! L'ex Real si è girato al limite dell'area e ha piazzato col destro all'angolino

31' - Sottil! Destro potente dal limite dell'area che trova i guantoni di Radu. Che occasione per il classe '99, nettamente il migliore della Fiorentina in questo primo tempo

29' - Grande chiusura difensiva di Benassi che sventa un contropiede insidioso della Cremonese, ma che rischi si sta prendendo la Viola. Al momento là dietro

27' - Fiorentina un po' disordinata in questa fase, la retroguardia gigliata sta facendo un po' di fatica

25' - Ancora Cremonese all'attacco, ci prova Zanimacchia da lontanissimo: palla in corner

22' - Cooling break: le squadre raggiungono le panchine per abbeverarsi

19' - La Fiorentina prova a reagire, con Sottil che prova in velocità a servire Kouame in area, trovando però la deviazione della retroguardia della Cremonese

18' - GOL DELLA CREMONESE! OKEREKE! Incredibile, neanche il tempo di esultare, che gli avversari grigiorossi hanno approfittato di una disattenzione della difesa gigliata, con il numero 77 che di testa ha insaccato in rete. È 1-1

16' - GOOOOOOOOLLLLL GOOOOLLL GOOOOOOOOOOOOOLLLL!!!!!!!!!!!!!!!!!!! BONAVENTURA!!!!!!! FIORENTINA IN VANTAGGIO, 1-0! Che assist di Kouame per il centrocampista: l'ivoriano si è fatto spazio scartando elegantemente la difesa avversaria e ha servito Bonaventura, che di prima ha girato in rete

15' - Maleh, anticipato, tenta di recuperare la sfera sbracciando: fallo fischiato in favore della Cremonese a centrocampo

13' - Dessers! Ora è la Cremonese a spingere, con l'attaccante che ha provato a sorprendere Gollini al volo. Calcio d'angolo

12' - Occasione per Jovic! Colpo di testa del centravanti ex Real su cross da calcio d'angolo di Biraghi: palla di poco fuori

11' - Sottil pericoloso! Tiro potentissimo del classe '99 che sfiora il secondo palo

9' - Biraghi calcia la punizione trovando la barriera avversaria. Proteste dei viola per un presunto fallo di mano, l'arbitro lascia correre

8' - Chiriches stende Jovic al limite dell'area e viene ammonito: punizione insidiosa per la Fiorentina

6' - Kouame protegge il pallone servitogli da Gollini direttamente dalla porta e guadagna un fallo a centrocampo

4' - Ancora Sottil prova ad accendere Maleh sulla fascia: cross del centrocampista troppo lungo per Kouame che non riesce neanche ad agganciare

2' - Partenza molto offensiva per la Fiorentina, soprattutto dalla sinistra con un Sottil subito in spolvero

0' - Si parte! Primo tocco della partita affidato alla Fiorentina

INIZIO PRIMO TEMPO

18:31 - Foto di squadra per le due compagini, ci siamo quasi

18:28 - Ecco l'inno della Fiorentina, le squadre entrano in campo: Fiorentina in maglia viola e pantaloncino bianco, Cremonese in tenuta grigiorossa

18:25 - I tanti tifosi presenti allo stadio Artemio Franchi si caricano sulle note di "Freed From Desire", al secolo "Bombe Nell'Aria"

18:20 - Queste le formazioni ufficiali della partita

FIORENTINA (4-3-3): Gollini; Benassi, Milenkovic, M.Quarta, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Maleh; Kouame, Jovic, Sottil. Allenatore: Italiano

CREMONESE (3-4-1-2): Radu; Bianchetti, Chiriches, Vasquez; Ghiglione, Pickel, Escalante, Sernicola; Zanimacchia; Okereke, Dessers. Allenatore: Alvini

18:15 - Un saluto a tutti i lettori e le lettrici di FirenzeViola.it, bentrovati alla diretta testuale di Fiorentina-Cremonese, gara che apre la stagione 2022-23 della Fiorentina nonché degli avversari lombardi. Il fischio d'inizio è in programma alle ore 18:30