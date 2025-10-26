Dagli inviati

Fiorentina-Bologna, Ranieri in campo con la maschera protettiva dopo il contatto con Fofana

Fiorentina-Bologna, Ranieri in campo con la maschera protettiva dopo il contatto con FofanaFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 17:45Dagli inviati
di Redazione FV

Il difensore della Fiorentina Luca Ranieri oggi giocherà con la maschera protettiva sul volto. Come si vede dalle immagini del riscaldamento, il capitano viola è costretto a giocare con questa protezione dopo il colpo subito nella trasferta di San Siro nell'ultima gara con il Milan dopo il contatto con Fofana. 