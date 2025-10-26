Dagli inviati
Fiorentina-Bologna, Ranieri in campo con la maschera protettiva dopo il contatto con Fofana
FirenzeViola.it
Il difensore della Fiorentina Luca Ranieri oggi giocherà con la maschera protettiva sul volto. Come si vede dalle immagini del riscaldamento, il capitano viola è costretto a giocare con questa protezione dopo il colpo subito nella trasferta di San Siro nell'ultima gara con il Milan dopo il contatto con Fofana.
Dagli inviati
