FIORENTINA BATTE TWENTE 2-1, RIVIVI IL LIVE DI FV!

95' - FINITA!!!! LA FIORENTINA BATTE IL TWENTE 2-1! Appuntamento il 25 in Olanda"

94' - Maleh cerca di fermare un avversario che gli ha rubato palla e tenta la ripartenza: l'arbitro lo ammonisce

93' - Punizione centrale, Biraghi tira nelle braccia di Unnerstall.

90' - Saranno 5 i minuti di reupero

89' - Cambio Twente: entra Stejn per Zerrouki

86' - CAMBIO VIOLA! Italiano inserisce Dodo e Kouame per Venuti e Gonzalez. Forze fresche anche perché il Twente ha preso fiducia dopo il gol e la Fiorentina soffre.

78' - Medici in campo per Gonzales che si è accasciato a terra dolorante. Il giocatore esce ma rientra subito in campo un po' claudicante

76' -Cambio del Twente: esce Misidjan, entra Tzolis

70' - Ammonito anche Cerny, il marcatore del Twente.

69' - ENTRA JOVIC!! Altro cambio per Italiano che inserisce la carta Jovic per Cabral

65' - GOL DEL TWENTE per il 2-1- Gol di Cerny con la difesa viola che sbaglia il fuorigioco e Nastasic che ormai è in ritardo sull'attaccante che segna sul cross di Smal. E il Franchi diventa una bolgia con gli olandesi che cantano in ogni settore

61' - Quarto giallo della gara per Vlap per un fallo su Venuti.

60' - CAMBIO VIOLA! Due cambi viola: escono Sottil e Duncan ed entrano Ikoné e Mandragora.

59' - Buona manovra offensiva della Fiorentina ma Venuti sbaglia il tiro.

57' - Il Twente si fa sotto soprattutto con il numero 10 Misidjan. E Terracciano sbagliando un rinvio crea un po' di apprensione al reparto.

54' - Fase di stallo della partita con tanti falli ed infatti l'arbitro ammonisce Propper per un fallo su Cabral

46' - Cambio del Twente: esce Rots ed entra Cerny

46' - AL VIA LA RIPRESA

----------------------------------------------------------------

45' +1' - FINISCE IL PRIMO TEMPO CON LA FIORENTINA IN VANTAGGIO PER DUE GOL A ZERO!

45'- Dato un minuto di recupero

45' - Angolo viola: batte Biraghi, Cabral incorna di testa ma il tiro viene parato.

39' - Primo ammonito viola. Si tratta di Milenkovic che fa guadagnare una punizione al Twente: Vlap calcia di poco a lato.

37' - Fiorentina sempre in attacco, ma Cabral si fa murare.

35' - Nuova occasione per Cabral ma la girata non gli riesce.

33' - Prima ammonizione della gara, si tratta di Smal per un fallo di gioco.

31' - GOOOOL GGGOL GOOOL!!! La Fiorentina ha raddoppiato con Cabral, su assist puntuale di Sottil

29' - Punizione dalla destra di Biraghi, Gonzalez manca di poco l'aggancio e il pallone esce.

15' - Biraghi e Sottil sulla sinistra duettano e sfornano cross, palla a Cabral che però di testa non imprime la giusta traiettoria alla palla

12' - OCCASIONE VIOLA: Sottil mette in mezzo per Cabral che chiuso da un avversario fa da sponda per Duncan che dal limite calibra male il tiro.

7' - OCCASIONE VIOLA Dopo alcune respinte della difesa del Twente Amrabat trova il tiro dal limite ma sbaglia la conclusione mandando alla sinistra della porta.

2' - GOOOOL GOOOOL GOOOL Gol di Gonzalez che incorna da buona posizione un pallone crossato dalla sinistra da Biraghi. Azione propriziata da alcune incursioni in area di Sottil partito subito forte. E' dunque di Gonzalez il primo gol "europeo" della Fiorentina

1' - PARTITI!!

20:45 - Un saluto ai lettori di FirenzeViola.it e bentrovati al live di Fiorentina-Twente, gara valida per i preliminari di Conference League. La Fiorentina torna a giocare in ambito internazionale dopo cinque anni, ecco le formazioni ufficiali della partita:

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Nastasic, Biraghi; Duncan, Amrabat, Maleh; Gonzalez, Cabral, Sottil.

TWENTE (4-3-3): Unnerstall; Brenet, Propper, Pleguezelo, Smal; Zerrouki, Vlap Sadilek; Rots, Van Wolfswinkel, Misidjan.