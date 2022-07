FIO-TRI, Tutto facile per i viola: 4-0 tutto in 45'

Si conclude con un 4-0 (maturato tutto nel primo tempo) l'ultimo impegno della Fiorentina a Moena: nell'ultimo test in Val di Fassa, viola travolgenti per i primi quarantacinque minuti, con tante occasioni da gol, tre rigori battuti e quattro reti: a segno Biraghi, raddoppio immediato con Amrabat su penalty, poi il rigore fallito da Jovic (gran parata di Mastrantonio), prima del gol del 3-0 di Saponara; a chiudere il primo tempo è un rigore conquistato e realizzato da Giacomo Bonaventura. Ripresa in cui la Fiorentina ha provato più volte a sfondare scontrandosi però contro un super Mastrantonio e con qualche errore di precisione di troppo. Adesso il rompete le righe prima della seconda parte di ritiro, che si svolgerà in Austria dal 27 luglio.