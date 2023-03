FIO-SIV 0-0, Viola superiore ma troppo sprecona

La Fiorentina non riesce a sbloccare il primo tempo nonostante l'evidente superiorità e le tantissime occasioni create. I viola partono subito in controllo della gara anche perché il Sivasspor non sembra avere nessuna intenzione di spingersi in avanti oltre al pressing sulla propria trequarti. La prima clamorosa occasione capita tra i piedi di Jovic, che su assist di Nico Gonzalez si trova a tu per tu col portiere Vural ma prova un pallonetto troppo leggero per impensierire i turchi. Al 15' altra grande occasione, sempre con Nico come assist man ma questa volta con protagonista Castrovilli che con un colpo di tacco al volo trova la deviazione del portiere avversario e poi della traversa: sarebbe stato un gol da Premio Puskas ma il numero 10 non è stato fortunato. Poco dopo altra rete mangiata questa volta da parte di Bonaventura, che come il compagno serbo prova il pallonetto da ottima posizione fallendo l'1-0. I viola sono ampiamente in controllo ma non trovano il vantaggio, nemmeno quando al 29' Nico Gonzalez raccoglie una palla vagante al limite dell'area per calciare al volo in porta con la palla che esce di poco a lato.