FIO-SAL 3-0, Rivivi il live di FirenzeViola.it

Fonte: Cronaca a cura di Giacomo A. Galassi

16.58 - Con la partita termina qui anche la nostra diretta testuale. Su Firenzeviola.it tutte le voci e le notizie dal post-partita.

16.55 - La Fiorentina batte 3-0 una Salernitana mai scesa in campo se non per una traversa ad inizio secondo tempo. Beltran su rigore, poi Sottil e infine Bonaventura regalano i tre punti alla squadra di Italiano che ora potrà preparare al meglio la sfida di Coppa Italia contro il Parma.

90' +3' - E FINISCE QUI! LA FIORENTINA TORNA ALLA VITTORIA ANCHE IN CAMPIONATO!

90' - Assegnati 3 minuti di recupero.

88' - Nzola lavora molto bene il pallone, poi in maniera ingenua strattona nel tentativo di liberarsi sulla trequarti e l'arbitro fischia fallo.

85' - Brekalo viene bloccato al momento del tiro su un assist di Nzola lanciato da Kouame.

84' - Nzola! Fa tutto bene al limite dell'area, poi libera il sinistro ma Costil para.

81' - Cambio nella Salernitana: fuori Ikwuemesi, dentro Jovane Cabral.

80' - Ottima risposta di Terracciano su un tiro dalla sinistra di Bradaric. Attento il portiere viola che respinge con i pugni.

77' - Brekalo! Ci prova con un destro dalla distanza troppo strozzato, para Costil.

76' - Tiro-cross di Kouame per Brekalo che però non ci arriva per un soffio.

75' - Tchaouna ci prova con il mancino dalla distanza. Palla in curva.

73' - Cambia anche la Fiorentina: fuori Ikoné e Sottil, dentro Kouame e Brekalo.

73' - Cambio nella Salernitana: esce Candreva, entra Tchaouna.

71' - La Fiorentina spreca un'occasione monumentale con Nzola che non serve a dovere Ikoné lanciato tutto solo verso la porta avversaria. Alla fine un cross basso di Jack viene allontanato.

70' - Possesso palla infinito della Fiorentina che la sta tenendo ormai da quasi 5 minuti.

65' - Dia murato, stavolta da Martinez Quarta entrato bene in questi primi istanti di gioco.

63' - Triplo cambio nella Fiorentina: dentro Maxime Lopez, Martinez Quarta e Nzola, fuori Duncan, Ranieri e Beltran.

62' - Si immola Milenkovic su Dia! Palla terribile persa da Ranieri in area, il 10 ospite viene murato da Milenkovic nel tiro da due passi.

58' - Doppio cambio per la Salernitana: escono Bohinen e Coulibaly, entrano Maggiore e Legowski.

56' - Ottimo lavoro di Duncan che serve Sottil in area, l'ala viola davanti a Costil la mette in mezzo, Beltran non ci arriva mentre Bonaventura sì, calcia di prima con il sinistro e a porta vuota non sbaglia. Triplo vantaggio per la Fiorentina!

56' - GOOOOOLLL!! GOOOOLLL!! SEGNA ANCHE BONAVENTURA!

55' - Ikoné ci riprova in una situazione simile a quella precedente, stavolta la sua conclusione viene ribattuta.

54' - Sottil ci prova con il destro a giro da fuori area, Italiano si infuria perché non ha servito l'accorrente Biraghi alla sua sinistra.

52' - Altra parata di Costil, stavolta con i piedi su un tiro rasoterra da fuori area di Arthur.

52' - Ikoné! Para Costil il mancino del francese rientrato dopo una bella imbucata di Bonaventura.

48' - Mamma mia che brivido! Traversa a porta vuota di Ikwuemesi che ha colpito da due passi di testa, tutto solo davanti a Terracciano. Si salva la Fiorentina!

48' - Ranieri blocca un tiro pericoloso di Dia dal limite.

45' - SI RIPARTE! Un cambio nella Salernitana: dentro Dia al posto di Kastanos.

--- INTERVALLO ---

45' +1' - FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO: FIORENTINA IN VANTAGGIO SUL 2-0 MA HA SPRECATO TANTE OCCASIONI PER FARE ALTRI GOL.

45' - Assegnato 1 minuto di recupero.

44' - Giallo per Ranieri che entra in ritardo in scivolata su una ripartenza di Bohinen.

43' - Riprovato lo schema che aveva portato al gol contro la Lazio, ma stavolta Candreva viene bloccato da Arthur e poi calcia addosso a Milenkovic.

41' - Arbitro che regala una punizione dal limite agli ospiti su un episodio che poco prima non aveva sanzionato ai danni di Bonaventura. Posizione pericolosissima per Candreva.

39' - Ritmi che si sono un po' abbassati al Franchi. Salernitana fin qui non pervenuta.

34' - Beltran! Tentativo dal limite, con il destro, che finisce fuori di poco.

30' - Altra occasione per la Fiorentina che se ne sta mangiando tantissime, stavolta è Duncan che non riesce a chiudere al meglio un contropiede creato dallo stesso centrocampista. Poi Biraghi spara in curva.

28' - Costil salva su Beltran! Colpo da due passi dell'argentino non perfetto, il portiere riesce con un grande intervento a salvare i suoi sulla linea.

27' - Ikoné si mangia un gol! Uno contro uno con Costil, perde tempo e il suo tiro con il mancino viene deviato provvidenzialmente da Pirola.

25' - Azione prolungata della Fiorentina che termina con un fallo fischiato a Bonaventura per un gomito alto.

22' - Duncan non sfrutta una buona occasione con spazio dal limite, il suo tiro finisce fuori malamente ma era completamente solo dopo una bella azione iniziata sempre da Beltran.

20' - Bel movimento di Beltran che viene steso vistosamente da Daniliuc: per l'arbitro, inspiegabilmente, non ci sono gli estremi per il cartellino giallo.

18' - Sottil prende palla al limite dell'area sinistro, si sposta il pallone e trova un destro che si infila all'incrocio con Costil immobile. Doppio vantaggio per la Fiorentina!

18' - GOL PAZZESCO DI SOTTIL! LA FIORENTINA SI PORTA SUL 2-0!

17' - Altra doppia occasione per la Fiorentina dopo un buono spunto di Sottil che trova Bonaventura a centro area. Sulla ribattuta è Costil a salvare su un sinistro a giro di Duncan.

13' - Mazzocchi anticipa per un soffio Bonaventura che di testa avrebbe potuto mettere in rete. Buona la pressione dei viola in questo inizio, le occasioni fioccano.

10' - Ancora Ikoné pericoloso di testa su cross di Sottil: stavolta non prende la porta con la spizzata non semplice.

7' - Ikoné! Altra grande occasione per la Fiorentina con il francese che di testa non riesce a ribadire a porta vuota una respinta non perfetta di Costil. Sul colpo di testa è lo stesso portiere a recuperare dopo una deviazione.

6' - Il Vikingo non trema, calcia con un destro potente all'angolo e batte Costil che pure aveva intuito. Primo gol in campionato per Beltran che si fa subito perdonare per l'errore iniziale.

6' - GOOOOOOLLLL!!! GOOOOOLLL!!! BELTRAN NON SBAGLIA: FIORENTINA IN VANTAGGIO AL FRANCHI!

5' - Dal dischetto andrà Beltran.

4' - CALCIO DI RIGORE PER LA FIORENTINA! Tacco di Beltran per Arthur che viene steso nettamente. Nessun dubbio per l'arbitro: occasione dagli undici metri per la Viola.

2' - Subito la risposta della Salernitana con Kayode che respinge un tiro ravvicinato di Ikwuemesi.

2' - Beltran si mangia un gol! L'argentino scappa alle spalle di Fazio ma a tu per tu con Costil non se la sente di calciare, appoggia per Sottil che viene murato. Sulla ribattuta il pallone torna a Beltran che non riesce a calciare in porta. Che occasione per la Fiorentina!

0' - VIA! SI PARTE AL FRANCHI! Primo pallone giocato dalla Fiorentina, quest'oggi in completo viola. Ospiti in bianco.

14.58 - Squadre in campo in questo momento. Buona cornice di pubblico al Franchi con gli ospiti che hanno riempito il formaggino e la Curva Fiesole come sempre sold-out.

La Fiorentina vuole ritrovare al più presto i tre punti anche in campionato e contro la Salernitana arriva l'occasione migliore per farlo. La squadra di Italiano è reduce dalla sconfitta di Milano e dalla vittoria in Conference contro il Genk, i granata arrivano invece a Firenze dopo la prima vittoria stagionale una settimana fa contro la Lazio. Il treno per l'Europa corre e non aspetta, la Fiorentina non può permettersi altri passi falsi. Seguite la diretta della partita con Firenzeviola.it!

Queste le formazioni ufficiali della sfida.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano, Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi, Arthur, Duncan, Ikone, Bonaventura, Sottil, Beltran. All.: Vincenzo Italiano

SALERNITANA (3-4-2-1): Costil; Daniliuc, Fazio, Pirola; Mazzocchi, Bohinen, Coulibaly, Bradaric; Candreva, Kastanos; Ikwuemesi. All.: Filippo Inzaghi