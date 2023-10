FIO-CUK, Al 45' Viola padrona: è 3-0, Beltran show

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Fiorentina inarrestabile nel primo tempo contro il Cukaricki: dopo i primi 45’ i viola conducono già 3-0 grazie alla doppietta di Beltran (6’ e 10’) - servito splendidamente dalle retrovie prima da Ranieri e da Martinez Quarta e bravo a far gol prima in diagonale e poi con un pallonetto di prima - e al tris al termine di un’azione personale di Ikoné. L'ex River ha poi sfiorato anche la triplette centrando con un tiro da dentro l'area la traversa.

Da segnalare però una brutta macchia sulla partita della squadra di Italiano, ovvero l’infortunio di Kayode che è stato messo ko da Tosic dopo 6’ (probabile problema alla caviglia con il terzino, richiamato in panchina per Comuzzo, che si è messo sulla corsia di destra). In chiusura di tempo, rosso diretto a Subotic (decisione maturata dopo revisione dell’arbitro al Var) per un brutto fallo del centrale del Cukaricki su Beltran.