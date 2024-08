FERRARI, Pongracic qui pure grazie a serietà del Lecce

Il direttore generale della Fiorentina, Alessandro Ferrari, ha parlato a margine della conferenza stampa di presentazione di Marin Pongracic: "Va a sostituire un ragazzo fantastico come Milenkovic. Pure nell'ultima telefonata con Commisso ha avuto parole d'affetto e amicizia nei nostri confronti. Ha dato tanto, passiamo a un altro ragazzo eccezionale, lo vedrete anche voi. È qui anche grazie alla serietà e la collaborazione del Lecce per portare a termine l'operazione, molto importante per noi, in tempi rapidi. Ci tenevo a ringraziarlo".