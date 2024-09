FERRARI, Per Gosens affare rapido con un grande inizio

Presente in sala stampa assieme a Robin Gosens, nel giorno della presentazione del nuovo esterno viola, il direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari ha introdotto così il nuovo giocatore, arrivato dall'Union Berlino in prestito con diritto di riscatto: "L'operazione che ha portato Robin qua è stata veloce e semplice: lui ha subito dato la disponibilità per venire qui ed ha iniziato alla grande. Direi che è un modo ideale per partire".