FATTORI, Ecco perché Italiano ha messo Kouame

Sauro Fattori parla ai media presenti tra cui Firenzeviola.it dall'amichevole tra Glorie Viola e i Detenuti del carcere di Sollicciano. Queste le sue parole: "Sono qui perché secondo me è una cosa giusta ed un modo per integrare in una società che si sta evolvendo. Non siamo tante Glorie Viola ma va benissimo lo stesso. Con l'Hellas è stata importantissima perché ora l'ambiente si è rasserenato: speriamo che riparta una Fiorentina diversa. Lo scarso entusiasmo dipende dai risultati, se vinci torna subito. In attacco con l'Atalanta? Deciderà Italiano, che non ha fatto giocare Cabral e Jovic contro l'Hellas per stimolarli e fargli capire che si devono svegliare. Non penso Kouame possa fare la punta titolare tutto l'anno. E Quarta? L'ho sempre detto: ha fatto errori individuali all'inizio, forse per una questione mentale. Ma se recupera può fare bene alla Fiorentina. Forse con tante assenze si è sentito responsabilizzato e ha tirato fuori una gara vera. Non si può prescindere da Milenkovic, e anche Terracciano sta facendo molto bene".