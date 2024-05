DODO/2, Ad Atene faremo di tutto. Io rimarrei qua a vita

Fonte: dai nostri inviati al Viola Park - Andrea Giannattasio e Luciana Magistrato

Ai microfoni dei giornalisti presenti, tra cui gli inviati di FirenzeViola.it, l'esterno viola Dodo ha parlato direttamente dal Media Day organizzato dalla UEFA al Viola Park, in ottica finale di Conference League, in programma ad Atene contro l'Olympiacos il 29 maggio:

Come vivete l'attesa della finale?

"Stiamo vivendo questa finale come una grande opportunità di riscatto dopo la sconfitta dello scorso anno. Sappiamo quello che dobbiamo fare, sia a livello collettivo che individuale. Dovremo fare di tutto per portare a casa il trofeo, per noi e per Firenze".

Com'è la sua condizione fisica?

"Sto bene. Dopo un infortunio come quello che ho avuto è difficile tornare al 100%, ma sto crescendo e mi sto allenando forte".

I capelli viola ci sono già... Che colore è in programma in caso di vittoria ad Atene?

"No no domani è già in programma un cambio di colore. Passerò al grigio. Per la finale vediamo".

Che avversario sarà l'Olympiacos?

"Due giorni fa ho parlato con Taison, uno dei miei ex compagni allo Shakhtar che oggi gioca al PAOK e mi ha detto che sono una squadra molto forte, con un attacco pericoloso. Qualche punto debole lo hanno ma non lo dirò sicuramente ora... (ride, ndr). Quello che è certo è che dovremo fare sicuramente una grande prestazione".

Per Italiano si prospetta un addio a fine stagione. In caso di vittoria proverete a convincerlo a rimanere?

"Per il mister è difficile dire. Non sappiamo quello che pensa: adesso è concentrato sul finale di stagione. Di sicuro lo ringraziamo per tutto quello che ha fatto per noi e speriamo che sia con noi anche il prossimo anno".

E il suo futuro quale sarà?

“Io per me rimango qua a vita”.