DI CHIARA, Bene con l'Hellas ma guai rilassarsi

Presente al "Trofeo Carcere" oggi alla US Sales, per una sfida tra Rappresentativa Glorie Viola e Detenuti del carcere di Sollicciano, Alberto Di Chiara ha parlato ai media presenti tra cui Firenzeviola.it: "Speriamo che questo sia un inizio per umanizzare la situazione nei carceri. La Fiorentina? Era importante la vittoria contro l'Hellas e mi pare l'abbia capito anche Italiano che ha pensato al pratico. Rischiavi di entrare in un vortice che non si augurava nessuno. La partita non è stata esaltante ma era fondamentale vincere, però ora è importante non si molli la presa. La partita deve far riflettere per ulteriori accorgimenti".

Atalanta e Lazio?

"In questo campionato è sempre più difficile fare previsioni. Anche l'Udinese sta facendo benissimo, però è importante mantenere equilibrio. Se la squadra è organizzata può fare qualsiasi cosa".

Kouame?

"Il mercato oggi in Italia si fa su scommesse o giocatori sulla via del tramonto... Purtroppo anche Jovic e Cabral sono scommesse e per ora solo Dodo sta ripagando anche se si è fatto male. Kouame ha trovato entusiasmo ed è stato favorito dal fatto che gli altri non stanno carburando".