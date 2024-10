DE MAGISTRIS A FV, Questione capitani? Cagata pazzesca

Gianni De Magistris, ex campione di pallanuoto, ha parlato a margine dell'inaugurazione dell’Info point della fondazione Bacciotti a Firenzeviola.it: "Mi sembra di capire che piano piano anche l'allenatore sta capendo chi sono i titolari. Credo che si sia arrivati a trovare la squadra principale. Devo dire che la Fiorentina non mi ha mai entusiasmato, forse la partita col Milan mi ha lasciato più soddisfazione anche se i rossoneri non hanno fatto niente di niente. Non ero convinto che la Fiorentina fosse molto più forte dell'anno scorso ma con l'acquisto di De Gea e con Kean si sono messi dei tasselli importanti: magari non avrà continuità per fare un campionato di prima fascia ma può togliersi soddisfazioni".

Cosa ne pensa di De Gea?

"Intanto vorrei ringraziare Terracciano perché ha fatto tanto in questi anni. De Gea è uno dei tanti segreti del calcio perché pensavo avesse 38 anni, invece ne ha 34. Mi fa ridere che molte squadre non abbiano pensato a un giocatore così. Col Milan ha fatto un paio di parate incredibili, soprattutto considerando che era fermo da un anno. Brava Fiorentina che in questi anni ha preso giocatori difficilmente spiegabili come gli Infantino o i Sabiri mentre De Gea è un grande acquisto".

E Adli?

"È arrivato qui con la nomea di essere troppo lento ma l'importante è che veda il gioco. Io mi ero stancato di giocatori come Arthur che fanno solo passaggi orizzontali, voglio che i nostri calciatori mandino la palla avanti e Adli secondo me può fare la differenza. È arrivato come scarto del Milan invece che come acquisto, invece mi pare possa diventare un giocatore importante".

Giusto avere più capitani?

"Secondo me è una cagata pazzesca, per dirla alla Fantozzi. Il capitano deve essere uno perché non è la fascia che uno porta al braccio ma è il ruolo che è molto importante. Deve mettere in riga tutti quando qualcuno sgarra. Dai De Sisti agli Antognoni la fascia di capitano a Firenze l'hanno indossata grandi giocatori".