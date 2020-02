DALLE MURA, Che gioia a Torino: dormito poco ma...

Queste le parole di Christian Dalle Mura, difensore viola, nel post partita di Fiorentina-Juventus Primavera: “Tornare in Primavere dopo Torino non è stato un problema. Questi sono i miei ragazzi: non potevo chiedere regalo migliore per i miei 18 anni. La mia giornata domenica? Sono stato felice, ho trovato degli uomini molto disponibili. Ho dormito poco quella notte. Vedere la partita dalla panchina è stato incredibile e sapere che era la partita più importante per il popolo viola è stato importante per me. Le parole del mister su di me? Faccio un po’ più di fatica negli spazi stretti. Con chi gioco meglio in difesa? Con Dutu ho un rapporto buono anche fuori dal campo: lui è un classico difensore vecchio stampo, ma anche con Chiti mi trovo bene. La classifica? Purtroppo i risultati non sono stati quelli che avremmo voluto ma abbiamo sempre espresso gioco e personalità. La strada è quella giusta, mancano solo i risultati. Giocare al Franchi? Questo è uno stadio meraviglioso: giocare qui è sempre uno stimolo in più. Non siamo abituati ad avere tanta gente: i tifosi oggi non sono stati un attimo in silenzio".