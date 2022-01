DAL CS, Femminile in partenza per la sfida alla Juve

Al Centro Sportivo Davide Astori giornata di allenamento per la prima squadra maschile ma anche di raduno per quella femminile: come possiamo vedere infatti dalle immagini dei nostri inviati, in questo momento la Fiorentina Femminile si sta radunando al CS in vista della partenza per Torino, dove domani le ragazze di Patrizia Panico affronteranno la Juventus in uno dei match di cartello della tredicesima giornata di Serie A. Tanta attesa in casa viola per vedere il possibile debutto dal primo minuto di Valentina Giacinti, impiegata solo per uno scampolo di partita nella cocente sconfitta di Panico & Co. contro il Sassuolo (finale di 6-1 per le emiliane). La Fiorentina cercherà l'impresa sul campo della capolista, per rilanciarsi in campionato (le viola occupano attualmente il settimo posto) e consolidare la panchina dell'ex di turno Panico, in discussione dopo gli ultimi risultati.