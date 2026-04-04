Comuzzo: "Da terzino è più stancante. Restiamo con la testa nel carrarmato"

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In sala stampa dopo la vittoria della Fiorentina contro l'Hellas Verona, Pietro Comuzzo ha parlato così: "La vittoria conta tantissimo, tre punti fondamentali che ci fanno respirare ma non dobbiamo pensare di essere fuori pericolo. Ora abbiamo la Conference ma dobbiamo affrontare ogni partita al meglio per ottenere obiettivi importante. In quella posizione avevo già sperimentato qualche volta, io ho sempre dato disposizione al mister. È più stancante di fare il difensore centrale (ride, ndr)".

Ora iniziate a divertirvi.

"Andiamo a Londra contro una squadra forte e storica. Il livello della partita sarà bello, noi andremo cercando di fare del nostro meglio e magari con un po' di leggerezza in più. Dobbiamo restare con la testa nel carrarmato come ha detto il direttore".