COMMISSO, VAR? Giusta uniformità. Torno sereno

Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso in mixed zone ha commentato il successo per 5-1 contro la Samp: "Prima di tutto voglio ringraziare mister Ranieri perché per me è un eroe. Noi abbiamo vinto con la Primavera, con le donne e pure oggi: tornerà in America più contento. Il VAR? L'unica cosa che ho chiesto è che la legge sia uguale per tutti, prima si controlla e poi si prendono le decisioni. E' stata una bellissima giornata, anche se la Samp non si meritava di prendere cinque gol, ma anche noi ne abbiamo presi altrettanti dal Cagliari. La classifica? E' più importante vincere che pareggiare due partite. Duncan? E' fenomenale, molto meglio di me: io ero più rozzo (ride, ndr). Detto questo, ogni tanto poi ci vuole un po' di fortuna. Non so quando tornerò in Italia, ma rientro in America soddisfatto. Io vorrei vincere sempre ma non si può... Lo stadio? Voglio ringraziare Nardella e il Comune di Firenze perché abbiamo parlato molto ma qui voglio avanzare le idee e fare tutto fast fast fast".

Di seguito il video con le parole di Commisso: