COMMISSO, Siamo gli unici ad aver fatto due finali

Fonte: dai nostri inviati ad Atene

Rocco Commisso è arrivato nella Fan Zone. Per lui foto con i tifosi, strette di mano e abbracci, con i tifosi che hanno intonato diverse volte il coro “Rocco! Rocco!” e “C’è solo un Presidente”. Queste le parole del Patron viola ai media presenti: “Sono qui per ringraziare tutti. Perché volevo essere qui con i tifosi, sono loro i miei monumenti. So che soffriremo ma sarà bello se riusciremo a vincere. Ancora non ho visto i poster che ci sono nello spogliatoio, ma sono sicuro che l’esperienza dello scorso anno ci potrà aiutare. Siamo gli unici ad aver fatto due finali di Conference”.

Per lui anche qualche foto con i tifosi dell'Olympiacos e due divertenti siparietti: il primo ha coinvolto un giornalista greco che è stato mandato a quel paese in maniera assolutamente bonaria dopo che aveva detto che era lì per l'Oympiacos. Il secondo, parlando della partita di stasera, Commisso ha fatto il gesto delle corna simbolo di scaramanzia tipicamente italiano.