CARPANESI A FV, Orzan dava tutto per la squadra

In occasione dei funerali per la scomparsa di Alberto Orzan, Firenzeviola.it ha avuto modo di incontrare Sergio Carpanesi, il quale ha voluto salutare per l'ultima volta il suo ex compagno di squadra con cui ha condiviso tante vittorie, tra cui quella indimenticabile del primo scudetto viola. Queste le parole dell'ex centrocampista: "Eravamo gli ultimi rimasti di quel fantastico gruppo, quindi convivevamo tutte le occasioni importanti quando ci invitavano ad eventi importanti. Alberto era un serio professionista e ha dato tutto per poter essere utile nella squadra. Spesso il giudizio di un calciatore si basa sulla bravura, ma da soli non si vince niente, bisogna mettersi a disposizione della squadra e lui era uno di quelli che aiutava e contribuiva sempre con il gruppo. Rimane un concetto importante della vita: il riconoscimento degli altri per essersi sempre comportato bene".

Quanto era legato a Firenze, Alberto e quanto lo eri anche tu?

"Anche io sono arrivato giovane a Firenze, non è una scelta facile da compiere a soli 17 anni. Poi ci siamo stabiliti entrambi a Firenze e abbiamo amato questa città: qui ho avuto le maggiori soddisfazioni. Firenze non si può dimenticare, anche grazie al pubblico che è molto caloroso".