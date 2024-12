Fonte: dal nostro inviato a Careggi, Niccolò Santi

Grande apprensione per le condizioni di Edoardo Bove, trasportato d'urgenza all'ospedale di Careggi per rianimare il calciatore. Tra le varie persone accorse per assistere il centrocampista della Fiorentina sono arrivato anche il capitano Cristiano Biraghi e il vice Martinez Quarta.