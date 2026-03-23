Dagli inviati

C'è anche Ferrari a Viareggio per la finale della Fiorentina Under 18

C'è anche Ferrari a Viareggio per la finale della Fiorentina Under 18
Oggi alle 15:10Dagli inviati
di Redazione FV
fonte da Viareggio, Andrea Giannattasio

Buona cornice di pubblico per la finale della Viareggio Cup tra Fiorentina e Rjeka. Assieme alle centinaia di persone assiepate sugli spalti dello stadio dei Pini, c'è anche il direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari. Al suo fianco Maurizio Niccolini. Questa la foto di Firenzeviola.it: