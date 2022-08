BET-FIO, La probabile formazione dei viola

INDISCREZIONI DI FV RASMUSSEN, ANDRÀ IN PRESTITO AL FEYENOORD Arriva un nuovo addio in casa viola. Secondo quanto raccolto dalla redazione di FirenzeViola.it, dopo aver lasciato la tournée viola nella serata di ieri, Jacob Rasmussen è pronto a fare ritorno in Olanda. Il difensore danese, infatti, è ormai ad un... Arriva un nuovo addio in casa viola. Secondo quanto raccolto dalla redazione di FirenzeViola.it, dopo aver lasciato la tournée viola nella serata di ieri, Jacob Rasmussen è pronto a fare ritorno in Olanda. Il difensore danese, infatti, è ormai ad un... NOTIZIE DI FV FIORENTINA, IL PROGRAMMA ODIERNO IN CASA VIOLA Sgambata all'interno dell'hotel di Siviglia per la Fiorentina, che questa sera a partire dalle ore 21 affronterà allo stadio Benito Villamarin il Real Betis nell'ultima amichevole internazionale prima dell'esordio in campionato, previsto tra poco... Sgambata all'interno dell'hotel di Siviglia per la Fiorentina, che questa sera a partire dalle ore 21 affronterà allo stadio Benito Villamarin il Real Betis nell'ultima amichevole internazionale prima dell'esordio in campionato, previsto tra poco... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 06 agosto 2022. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi