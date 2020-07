BARONE, Club approva la scelta di Alia. In futuro...

Il dg viola Joe Barone, in compagnia di Alia Guagni, ha voluto riconoscere un saluto ufficiale all'ormai ex giocatrice (simbolo) della Fiorentina Women's, in procinto di intraprendere una nuova esperienza all'estero.

"Siamo qui per un momento particolare ed importante, da parte di Rocco Commisso, mia e della famiglia Fiorentina vorrei fare un annuncio sul futuro di Alia Guagni. Nell'ultimo weekend abbiamo parlato molto, perché il cammino e la crescita nella carriera tramite nuove esperienze all'estero sono importanti, da parte del club vorrei ringraziarla per il servizio che ha dato come capitano alla società e alla squadra, ma anche al movimento femminile. La ringrazio molto, e dico che le porte a Firenze sono sempre aperte per lei. Per ciò che ha fatto, ciò che ha vinto. L'investimento sul calcio femminile che stiamo facendo è notevole, si lavora sul Centro Sportivo e la porta vorrei tenerla aperta per un eventuale rientro futuro. Appoggiamo però questa sua nuova esperienza".