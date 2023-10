ANGELONI, Rinnovo non distrarrà Kayode

Fonte: dal nostro inviato Andrea Giannattasio

Nel corso dell'evento "Premio Fair play - Educare tifando", promosso dalla Città Metropolitana di Firenze, che si sta tenendo in questo momento a Palazzo Medici Ricciardi, ha parlato ai media presenti il responsabile del settore giovanile della Fiorentina Valentino Angeloni. Queste le sue parole: "abbiamo voluto confermare la nostra presenza perché ci teniamo molto all'educazione e ai principi nello sport. E' un evento importante per tutto il movimento".

A pochi giorni dall'inaugurazione del Viola Park, immagino che per lei sia stato un momento emozionante:

"mi sono emozionato e non lo nascondo perché c'è stato un lavoro e una passione della famiglia Commisso, del direttore Barone. E' una struttura straordinaria, al di là della bellezza, perché è stato fatto con un'umiltà e una normalità rara. L'opportunità che ci dà nello stare tutti insieme è un valore aggiunto, soprattutto per i ragazzi, che possono stare a contatto con Italiano, il Presidente e i giocatori della prima squadra".

Il 2023 è stato uno dei migliori anni da quando è dirigente: le finali da dirigente, gli esordi in serie A di Kayode, Amatucci e Comuzzo...sono soddisfazioni.

"Sono stati traguardi straordinari, a cui aggiungo anche la convocazione in Under 21 di Bianco e il ritorno a Firenze di Niccolò Pierozzi. Oggi Kayode sta facendo grandi cose, in poco tempo si è guadagnato la fiducia di tutti. Comuzzo ha esordito sul 2-1 sul campo dei Campioni d'Italia, quindi Italiano si è fidato; Martinelli, Amatucci e Vannucchi sono fissi in prima squadra...E' un risultato importante, che mi ripaga di tante cose ma che mi dà anche lo stimolo per capire che siamo sulla strada giusta".

Per Kayode si parla di rinnovo, come si fa a mantenere il focus sul campo in questi casi?

"Michael è un ragazzo serio e in questi anni lui, ed altri, non hanno mai e ripeto, mai, sbagliato l'atteggiamento ad una partita. Le voci non distrarranno Michael, anzi gli serviranno per fare ancora meglio".

Lei che si occupa di giovani, come giudica lo scandalo calcio scommesse?

"Nel male mi auguro che ci sia dietro una dipendenze, altrimenti sarebbe follia. E' un tipo di dipendenza che, come le altre, andrà curata"