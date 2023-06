ANGELONI, Aquilani? Rapporto stretto, incontro a breve

Fonte: dalla nostra inviata Luciana Magistrato

Nel corso del Memorial "Davide Astori" in svolgimento stamani all'impianto sportivo dell'Affrico, Valentino Angeloni, responsabile settore giovanile Fiorentina ha parlato ai media presenti all'evento, tra cui Firenzeviola.it. Angeloni ha innanzitutto presentato la sfida di playoff di domani contro la Roma, rivincita della recente finale di Coppa Italia persa dai viola: "Giochiamo contro una squadra attrezzata, molto forte. Sarà come una finale, una partita a sé. Il dettaglio farà la differenza".

Che momento è per il settore giovanile dei viola?

"L'anno scorso è stata fatta la storia. Mai nella nostra storia ci siamo piazzati così bene con le nostre squadre giovanili. Domani abbiamo partite importanti anche per Under 17 e Under 16 per provare a fare qualcosa di simile all'anno scorso. L'Under 17 giocherà contro la Juventus, mentre l'Under 16 domani saprà se andare in semfinale o no. Saranno bei test per i ragazzi, servono per crescere".

Sul futuro di Aquilani ci sono novità?

"Alberto ha un contratto con noi, l'ho già detto. Con lui c'è un rapporto aperto e schietto. Poi insieme valuteremo cosa sarà meglio per lui e per noi".

Che significato ha il Viola Park per voi?

"Incalcolabile per noi. Stiamo portando le famiglie, nessuno si aspetta una bellezza del genere. Raccontarla non basta, c'è una qualità immensa. Questo regalo che il presidente Commisso ha fatto a Firenze rimarrà nella storia e a noi ci dà senso di appartenenza ed esigenze. Lì dentro vorranno venire in tanti. Sicuramente questo porterà qualcosa di unico, avremo lì tutte le squadre e aiuterà i più giovani a focalizzare l'obiettivo, ovvero quello di allenarsi coi più grandi".