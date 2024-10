ALL. SAN GALLO, Ben giocato e combattuto. Tanti lati positivi

Fonte: dal nostro inviato a San Gallo - Tommaso Loreto

Enrico Maaßen, allenatore del San Gallo, dopo la sconfitta interna per 2-4 incassata dalla Fiorentina, ha preso la parola in conferenza stampa: "Siamo cresciuti in campo. La squadra nel complesso ha giocato bene e combattuto, soprattutto nel primo tempo, ma avremmo dovuto difenderci meglio. Abbiamo subito il primo gol e ci abbiamo riprovato, il punto chiave è migliorare la nostra difesa. Avete visto la partita, abbiamo giocato bene nel possesso pallaa e in generale ci sono tanti lati positivi da cui ritenersi sodisfatta. Purtroppo l'esito è stato questo e analizzeremo anche ciò che non è andato".