ALL. PUSKAS, La Viola ci ha snobbato: dispiace per il pari

Al termine del pareggio per 3-3 ottenuto contro la Fiorentina, dalla sala stampa dello stadio Franchi ha preso la parola il tecnico della Puskas Akademia Zsolt Hornyák, che ha commentato così il risultato finale: “Avverto un senso di mancanza… vincevamo 2-0 e per un errore stupido abbiamo subito un gol che ha cambiato la partita. La sensazione che ho avuto è che la Fiorentina ci ha un po’ snobbato perché magari noi siamo una squadra giovane e poco conosciuta. Penso che il 3-4-2-1 dei viola sia ancora sotto sperimentazione. Alla fine però è venuto fuori il carattere della squadra ma il senso di vuoto resta”.

Su come preparare la gara di ritorno: “Qualsiasi allenatore dopo un 3-3 in trasferta contro una squadra blasonata penso che sarebbe contentissimo… avevamo studiato bene i viola e non li abbiamo sottovalutati. In Europa non esistono partite facili ma se volessi essere severo con me stesso devo dire che avremmo potuto vincere la partita”.

Sul come la Fiorentina pensa che abbia snobbato la Puskas Akademia: “Penso che la Fiorentina sia scesa in campo pensando di giocare contro una squadra piccola e poco conosciuta a livello internazionale. Io però ho molto rispetto per Palladino. La nostra fortuna è che in Ungheria fanno vedere tutte le partite del mondo mentre in Italia non fanno vedere le gare di calcio ungherese”.