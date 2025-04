Dagli inviati Al via il 6º Memorial Chiara Baglioni: calcio e ricordi in nome della giornalista scomparsa

vedi letture

Ha preso il via oggi presso il campo sintetico di Incisa il 6º Memorial Chiara Baglioni, il torneo in ricordo della giornalista di Violanews scomparsa il 2 aprile 2018 all’età di 30 anni per colpa di una rara malattia. Le squadre partecipanti a questa edizione sono il Figline (società della quale Chiara è stata in passato addetta stampa), il San Donato, la Floria e la Rondinella. Oggi sono in programma le due semifinali (Figline-San Donato e Floria-Rondinella) mentre lunedì sono previste la finale per il 3º e 4º posto e la finalissima.

Alla presenza della madre di Chiara, Paola Nardi, è stato battuto il calcio d’inizio del Memorial. All’evento hanno presenziato anche il nostro Andrea Giannattasio e il giornalista di Repubblica Matteo Dovellini, grandi amici di Chiara. Ecco alcune foto dell’evento e il video con il calcio all’inizio