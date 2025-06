Dagli inviati Guerini fa le carte ai viola: "Scetticismo? A volte può essere utile per partire"

Presente a Palazzo Vecchio in occasione dell'evento che ha celebrato, 50 anni dopo lo storico trionfo di Roma, la vittoria della Coppa Italia della Fiorentina contro il Milan nel 1975, l'ex viola Vincenzo Guerini ha parlato così: "Un club manager per la Viola? Il calcio è cambiato molto rispetto ai miei tempi. C’è ancora bisogno di una persona che si divida tra società e staff, che faccia da raccordo e che possa risolvere i piccoli problemi quotidiani. Occorre una persona che abbia qualità indiscusse. Ho letto che c’è un po' di scetticismo attorno ai viola, e talvolta è meglio partire in questo clima per rivelarsi poi come una sorpresa. Magari è un bene, sono molti anni che non vinciamo nulla. Confido molto in Pioli, una figura che conosce l’ambiente ed ha qualità ed esperienza giusta".